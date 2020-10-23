هزة ارضية تضرب المثنى

2020/10/23 | 09:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل الاتحادية تسجيل هزة ارضية صباح اليوم الجمعة في محافظة المثنى.

وجاء في بيان للوزارة ان المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم في شمال شرقي قضاء الوركاء في محافظة المثنى" مبيناً أن "الهزة بلغت قوتها (3.6) على مقياس رختر وتبعد 42 كيلو متر شمال قضاء الوركاء".

وحسب بيان الوزارة لم يثبت شعور المواطنين بالهزة، داعية الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

PUKmedia / وكالات ‌

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