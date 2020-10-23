شرطي ينقذ امرأة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجادرية

2020/10/23 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس (23 تشرين الأول 2020)، قيام منتسب في الشرطة الاتحادية بإنقاذ امرأة من محاولة انتحار، بعد ما رمت نفسها في نهر دجلة من أعلى جسر الجادرية وسط العاصمة.

وذكر المكتب الإعلامي للقيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "أحد أبطال فوج مغاوير الفرقة الأولى شرطة اتحادية العريف ثمار عامر ساجت، تمكن مساء ليلة الخميس من إنقاذ امرأة ألقت بنفسها من اعلى جسر الجادرية محاولة الانتحار اثناء تواجد القوة بحالة الانتشار المسائي".

وأضاف البيان، أن الشرطي الذي أنقذ الامرأة "تعرض خلال محاولة الانقاذ الى خلع بالكتف نقل على إثرها إلى المستشفى".

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