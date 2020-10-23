محافظة عراقية تغلق الأبواب و”تحبس” بيضها منعًا للتصدير.. والسبب!

2020/10/23 | 10:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اتخذت الحكومة المحلية في محافظة واسط، قرارًا بمنع تصدير بيض المائدة إلى باقي المحافظات، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي بعد ارتفاع الاسعار.

وبين المحافظ محمد المياحي في بيان أن سبب منع التصدير جاء بعد ارتفاع أسعار البيض مؤخرا في المحافظة إلى أكثر من 7 الاف دينار للطبقة الواحدة، لافتا إلى أن هذا الإجراء ينتهي حين عودة الاسعار كما كانت عليه.

وشدد المياحي على جميع السيطرات عند الحدود الإدارية لمحافظة واسط مع المحافظات الأخرى بضرورة متابعة الموضوع وعدم التهاون فيه.

يذكر أن مديرية زراعة واسط أعلنت في وقت سابق أن المحافظة تنتج 6 آلاف كرتون بيض يوميا تستهلك منها الفي كارتونة فقط ويصدر الباقي الى بغداد.

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