2020/10/23 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد …

أفاد مصدر امني، بقصف مروحيات عسكرية تركية مساء الخميس قريتين شمالي محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، دون معرفة حجم الخسائر على الفور.

وقال المصدر لمراسل وكالة /المعلومة/، إن “المروحيات التركية قصفت قريتي ميركة وسيران في منطقة برداوست شمالي أربيل”.

وأضاف ، أن “القصف استمر على مدى 45 دقيقة”.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف تركي على قريتين شمال اربيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف تركي على قريتين شمال اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).