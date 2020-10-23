2020/10/23 | 10:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … نفى صباح اليوم الجمعة مطربي المهرجانات حمو بيكا و حسن شاكوش من قبل شرطة المصنفات الفنية في مصر.



حيث تداولت العديد من الاخبار حول القاء القبض على حمو بيكا وحسن شاكوش في احدى الحفلات الغير مرخصة ولكن جاء نفي المطربان سريعاً.



حيث ظهر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في بث مباشر على صفحته في […]

التدوينة مصر..



حقيقة القبض على حسن شاكوش وحمو بيكا‎ ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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