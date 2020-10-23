أسعار النفط والدولار والذهب في الاسواق العراقية

2020/10/23 | 10:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط والمعادن في الأسواق المحلية العراقية اليوم الجمعة.

أسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 125,250

سعر شراء الدولار 124,250

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 117,90 دولار

الأسترليني : 100 باوند 130,57 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 794,80 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1903,10$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 42,24 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 40,37 دولار

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