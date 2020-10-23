2020/10/23 | 10:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت الولايات المتحدة الأميركية على السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، بتهمة زعزعة استقرار العراق

بيان للخزانة ذكر، أن مسجدي ضابط كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي كان يعمل مستشارا مقربا لقاسم سليماني، الى جانب تنفيذه سياسة الحرس الثوري في العراق عبر إشرافه على برامج تدريب ودعم الميليشيات العراقية، وإدارة ودعم الجماعات المسؤولة عن الهجمات التي قتلت وجرحت القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق.

وأضاف البيان، أن مسجدي استغل منصبه كسفير للنظام الإيراني في العراق للتعتيم على التحويلات المالية التي أجريت لصالح الحرس الثوري – فيلق القدس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض عقوبات على سفير إيران لدى بغداد إيرج مسجدي بتهمة زعزعة استقرار العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض عقوبات على سفير إيران لدى بغداد إيرج مسجدي بتهمة زعزعة استقرار العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).