الغانمي يوجه بمنع استخدام الرصاص الحي اثناء التظاهرات

2020/10/23 | 10:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بمنع استخدام الرصاص الحي اثناء التظاهرات التي ستنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الحالي لأي سبب كان.

وأكد الغانمي أن من حق المتظاهرين الاحتفال بالذكرى السنوية، للاحتجاجات التي كان لها ثمرة كبيرة، مثل تغيير الحكومية، وقانون الانتخابات وغيرهاوعن قضايا الفساد، وأشار الغانمي الى إحالة جميع الملفات الى النزاهة رغم كل الضغوطات التي تعرض لها، مبينا أن الملفات كانت تخص سرقة المال العام وتم اقصاء المتورطين بها خارج الوزارة.

كما أكد الوزير الاستمرار في مكافحة الفساد لأنه السبب في تسهيل الجريمة، كاشفا عن وجود دعاوى متوقفة ولم يتم تنفيذها منذ عام الفين وثمانية عشر في مراكز الشرطة.

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