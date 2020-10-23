إصابة مدني نتيجة انفجار عجلة ملغمة في الرمادي

2020/10/23 | 10:08 - المصدر: قناة التغيير

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أصيب مدني نتيجة انفجار عجلة ملغمة في مدينة الرمادي وسط محافظة الانبار.

وافاد مصدر أمني إن عجلة ملغمة نوع كيا انفجرت تحت جسر البو هايس في الرمادي.

وأضاف المصدر أن العجلة متروكة على الخط السريع تحت الجسر الرابط بين الخمسة كيلو والبو ذياب، لافتا الى ان الانفجار ادى الى اصابة مدني.

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