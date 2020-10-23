الإعلان عن اقوى اجهزة هواوي Mate 40 مواصفات

2020/10/23 | 10:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … اعلنت شركة هواوي عن أحدث هواتفها المنتظرة ضمن سلسلة الـ ” ميت Mate “ بأربعة نسخ شملت Mate 40 وMate 40 Pro وMate 40 Pro+ وMate 40 RS بتصميم بورشيه.



الهواتف الجديدة جاءت الهواتف مع نظام كاميرا قوي من تطوير لايكا، وشاشات بمعدل تحديث 90 هرتز، بجانب معالجات كيرين الأحدث بتقنية 5 نانومتر، ودعم […]

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