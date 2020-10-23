بومبيو: سفير إيران في العراق كان مشرفا وممولا لبرنامج دعم المجاميع المسلحة

2020/10/23 | 10:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وبعد فرض العقوبات على السفير الإيراني في العراق، أتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيرج مسجدي باستغلال منصبه الدبلوماسي لتمويل المجاميع المسلحة.

وقال بومبيو في تغريدة له على تويتر، إن سفير إيران في العراق والذي يعد أحد القيادين في الحرس الثوري الإيراني كان يُدير أنشطة المجاميع المسلحة في العراق ويدعم الفصائل التي تشن هجمات ضد القوات الأميركية، مضيفا أن مسجدي أستغل موقعه الدبلوماسي لتسهيل تحويل أموال لتلك المجاميع على حساب مصلحة العراقيين.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن معاقبة سفير إيران خطوة لحماية العراقيين من نفوذ الحرس الثوري الذي ما زال يهدد استقرار العراق.

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