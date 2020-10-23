عقوبات أمريكية على سفير إيران ببغداد واثنين من كبار مسؤولي حزب الله

2020/10/23 | 10:19 - المصدر: فرانس 24

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أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات على سفير إيران في بغداد، متهمة إياه بمحاولة "زعزعة استقرار العراق" وعلاقاته مع الميليشيات العراقية.



وقالت واشنطن إن السفير الإيراني أشرف على برنامج لتدريب هذه الميليشيات ودعمها، وقاد أو دعم جماعات مسؤولة عن هجمات، قتلت وجرحت عناصر من القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق".



كما فرضت واشنطن عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي حزب الله الشيعي اللبناني.

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