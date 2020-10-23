2020/10/23 | 10:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت تقديرات رسمية نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن أكثر من مليون شخص من هونغ كونغ قد يهاجرون إلى بريطانيا خلال 5 سنوات، بما في ذلك نحو نصف مليون شخص في السنة الأولى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 5 سنوات فقط.. أكثر من مليون شخص قد يهاجر من هونغ كونغ إلى بريطانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال 5 سنوات فقط.. أكثر من مليون شخص قد يهاجر من هونغ كونغ إلى بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).