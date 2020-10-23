وزير المالية علي علاوي: الورقة البيضاء جاءت لخلق فرص اقتصادية للشعب

2020/10/23 | 10:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المنظمات الدولية والدول الصناعية لأول مرة دعمها المطلق للورقة البيضاء التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال وزير المالية علي علاوي أن التأييد الدولي والترحيب بالورقة البيضاء يعد انجازاً للعراق، مبينا أن المنظمات الدولية رأت بان العراق يواجه تحديات اقتصادية شاقة خيمت عليها أزمتي كورونا وانخفاض اسعار النفط وان الورقة البيضاء تعد برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي الشامل وتعزيز نمو الاقتصاد الخاص ولخلق فرص اقتصادية دائمة للشعب العراقي تلبي تطلعاتهم.

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