وزير الخزانة الأمريكي: إيران تهدد أمن العراق وسيادته بتعيينها مسؤولي الحرس الثوري سفراء

2020/10/23 | 10:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن النظام الإيراني يهدد أمن العراق وسيادته من خلال تعيين مسؤولي الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس كسفراء في المنطقة لتنفيذ أجندتهم الخارجية المزعزعة للاستقرار.

منوتشين تعهد في بيان، بمواصل الولايات المتحدة استخدام الأدوات والسلطات المتاحة لها لاستهداف النظام الإيراني ومسؤولي الحرس الثوري الإيراني الذين يحاولون التدخل في شؤون الدول ذات السيادة، بما في ذلك أي محاولات للتأثير على الانتخابات الأميركية.

وأضاف، أنه تم تصنيف مسجدي وفقًا لأمر تنفيذي لسلطة مكافحة الإرهاب الذي يستهدف الجماعات الإرهابية، ومنها الحرس الثوري الإيراني وذراعه الخارجي فيلق القدس.

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