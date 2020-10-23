اعتقال مطلوب حاول الهروب ’سباحة’ من جزيرة ’كنعوص’

2020/10/23 | 10:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن القاء القبض على ارهابي حاول الهروب من جزيرة "كنعوص" سباحة.



وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الاول 2020)، ان "القوات الأمنية تتمكن من القاء القبض على الارهابي( م.



ع.



د) خلال عبوره من جزيرة كنعوص الى الضفة الثانية "سباحة"، حيث اتخذت الاجراءات القانونية بحقه ومازال التحقيق جار معه".

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