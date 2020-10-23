إطلاق صاروخين من غزة باتجاه المستوطنات

2020/10/23 | 10:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع، واعتراض أحدهما.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي على “تويتر”، أن “صاروخين أطلقا من قطاع غزة”.

واشار الى انه “تم اعتراض أحدهما من قبل القبة الحديدية”.انتهى/25

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