طقس العراق: موجة برد وأمطار قوية مطلع الشهر المقبل

2020/10/23 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتظر أجواء العراق موجة من الأمطار،

مطلع الشهر المقبل، وفق ما تشير خرائط

الطقس والتنبؤات الجوية.

وقال المتنبئ صادق عطية في توضيح إن

"حالة جوية ممطرة ستؤثر على بعض مناطق

البلاد بداية الشهر المقبل"

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