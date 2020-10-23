2020/10/23 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكيل شركة الخطوط الجوية

العراقية في مدينة فرانكفورت

الألمانية، إعادة العمل بالخط الجوي

بين العراق وأوروبا.

وقالت بلسم السامر، في تصريح نقلته

الوكالة الرسمية ، إنه “تمت إعادة

العمل بالخط الجوي ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية العراقية تعيد العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية العراقية تعيد العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).