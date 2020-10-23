الاسلام سيد الاديان

2020/10/23 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

ان ما يضحك الثكلى عندما يتحدث الفاسد

عن النزاهة والظالم عن العدالة والفاسق

عن الايمان والعنصري عن الحرية والجاهل

عن الثقافة والمجرم عن الامن , هكذا

اصبحت الحالة التي تعيشها اغلب البلدا

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