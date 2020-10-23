كوميديا “سوداء”: عراقي ينشر صورة لـ18 ورقة ثبوتية احتاجها للحصول على تأشيرة سفر إلى تركيا!

2020/10/23 | 10:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف عدد من العراقيين المسافرين والمقيمين في تركيا، عن عدد هائل من المستمسكات والاوراق التي بدأ العراقي يحتاجها مؤخرًا ليتمكن من الحصول على تأشيرة سفر إلى تركيا.

ونشر احد العراقيين صورة لنحو 18 ورقة ثبوتية ممتدة على طول غرفة الجلوس، في إشارة إلى عدد المستمسكات والاوراق الثبوتية التي احتاجها ليتمكن من الحصول على تأشيرة سفر إلى تركيا.

ويعيش العراق ازمة دبلوماسية مع الجانب التركي بعد الغاء اسطنبول منح تاشيرة للعراقيين من المنافذ وعند الوصول، الامر الذي دفع العراق للتعامل بالمثل ليصبح منح التاشيرة من السفارة والقنصليات.

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