الكاظمي يلتقي رؤساء شركات بريطانية

2020/10/23 | 10:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، مع رؤساء عدد من الشركات البريطانية في مختلف المجالات والقطاعات على هامش زيارته الى المملكة المتحدة، الفرص الاستثمارية في العراق.



وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الاول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وعلى هامش زيارته الحالية الى بريطانيا، التقى رؤساء عدد من الشركات البريطانية في مختلف المجالات والقطاعات".

وأكد الكاظمي، خلال اللقاء "حرص الحكومة العراقية على توفير البيئة الصحية، والمناخات المناسبة للشركات المستثمرة العاملة في عموم البلاد".

وبّين الكاظمي أن "العراق يخطط اليوم لتعظيم فرص الاستثمار والتوسع بها، في ظل حاجة البلاد الفعلية الى دخول المستثمرين في العديد من المشاريع الخدمية والقطاعية، والتي من شأنها أن تدفع بعجلة الاقتصاد العراقي الى الأمام، وتوفر المزيد من فرص العمل لأبناء شعبنا".

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