المتحدث باسم الكاظمي: واشنطن ’’جمدت’’ قرار اغلاق سفارتها في بغداد.. ولكن؟

2020/10/23 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشف أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس (23 تشرين الأول 2020)، أهداف زيارة الكاظمي والوفد المرافق له إلى بريطانيا، فيما تحدث عن قرار غلق السفارة الأمريكية وآثاره وتداعياته على العراق.





وقال ملا طلال في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الزيارة إلى بريطانيا، تاريخية ومهمة، ومفصلية، وجاءت لإحياء العلاقة الوثيقة مع المملكة المتحدة البريطانية"، مشيراً إلى أن "التحديات أمام الحكومة كبيرة جدا، وورثت تركة ثقيلة على المستوى الأمني والسياسي وبقية المستويات، ولكنها قبلت المهمة".





ولفت إلى أن "الزيارة إلى بريطانيا جاءت لاتفاق تعاون استراتيجي واقتصادي وعسكري، وبريطانيا شريك أساسي في محاربة داعش".

وبشأن قرار أمريكا بغلق السفارة في بغداد، أكد، أن "الحكومة بذلت جهوداً كبيرة، داخليا وخارجيا من أجل ثني الولايات المتحدة عن قرار إغلاق سفارتها في بغداد، وهذه الجهود أثمرت عن تجميد هذا القرار، ولكن القرار موجود ولم يحدد تاريخ اتخاذه، لحين تقييم الوضع".





وأشار إلى أن "الحكومة قامت بكثير من الخطوات لحماية أمن الدبلوماسيين، وانطلاقاً من واجبها وتنفيذاً لبرنامجها الحكومي، وليس إملاءً من جهات خارجية".

وأوضح، أن "غلق السفارة الامريكية سيكون له تأثيرات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة، والقوى السياسية شعرت بخطورة الأمر والخشية والفزع من ردود أفعال أخرى قد تقوم بها أمريكا""، مضيفاً: "نتمنى من الولايات المتحدة إعادة النظر بقرار غلق السفارة".وبيّن، أن "خسارة العراق ستكون كبيرة بانسحاب السفارة الامريكية، والولايات المتحدة دولة صديقة ونسعى لتعاون لاقتصادي وثقافي كبير جدا، ونأمل أن تتراجع عن هذا القرار ولا تكتفي فقط بتجميده".وأكد، أن "الحكومة لا تنوي الصدام مع الجهات التي ثبتت مواقعها داخل العراق، ولا مواجهتها بالسلاح، بل بالقانون، ومن خلال تقوية الأجهزة العراقية"، مبيناً أن "بريطانيا ودول صديقة أخرى ستساعد العراق على تدريب القوات العراقية".

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