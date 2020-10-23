’’أنا على حبل معلق بين بنايتين’’.. الكاظمي من لندن: ألف سنة حوار أفضل من لحظة إطلاق نار

2020/10/23 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، 23 تشرين الأول، 2020، إنه على حبل معقل بين بنايتين شاهقتين، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال فترة تسنمه رئاسة الحكومة.

وذكر الكاظمي في تصريح نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية ترجمته (بغداد اليوم)، قائلا :"انا على حبل معلق بين بنايات كبيرة، لست مضطرا للمشي على الحبل فقط وانما لركوب دراجة على الحبل، ارقص كل يوم مع الافاعي لكنني ابحث عن مزمار استطيع من خلاله التحكم بالافاعي".

واضاف :"الصبر افضل من الدخول في فوضى دموية و حرب اهلية، والف سنة من الحوار افضل من لحظة تبادل لإطلاق النار".

وتابع أنه "سيواجه مفاوضات حساسة بعد الانتخابات الأمريكية بشأن انسحاب إضافي للقوات الأمريكية وشروط إعادة انتشارها"، مبينا أن "الكل يبحث عن فرصة للحوار، ونحن نبحث عن فرصة لتجاوز هذه القضية الحساسة وتداعياتها، أيا كان من في البيت الأبيض".

وبين أن "تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدا يوميا للعراق".

وبشأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، قال الكاظمي، إن "الطبقة السياسية في البلاد أصبحت كسولة من خلال اعتمادها فقط على النفط، وفي جولة في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، عرضنا عليهم الورقة البيضاء واعطينا إشارة للمستثمرين الأجانب بأن لدينا خطة جادة من ثلاث إلى خمس سنوات لفطم البلاد عن اعتمادها المفرط على النفط في عائدات الدولة".

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