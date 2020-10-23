اعتقال ارهابي حاول الهروب سباحة في كنعوص

2020/10/23 | 11:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، إلقاء القبض على “إرهابي” حاول الهروب سباحة من جزيرة كنعوص في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان مقتضب إن “القوات الأمنية تتمكن من إلقاء القبض على الإرهابي ( م.



ع.



د) خلال عبوره من جزيرة كنعوص إلى الضفة الثانية سباحة، حيث اتخذت الاجراءات القانونية بحقه وما يزال التحقيق جارياً معه”.

وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت، الاثنين ، انطلاق عملية عسكرية لتطهير جزيرة كنعوص في محافظة نينوى، التي قالت إن عناصر تنظيم “داعش” يتخذها ملاذاً دائماً له.

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