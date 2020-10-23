إعلان مهم لوزارة العمل عن القروض

2020/10/23 | 11:12 - المصدر: الفرات نيوز

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تودُّ وزارة العمل أن تبين للمواطنين ان رابط التقديم يتعرض لزخم كبير بسبب اطلاق استمارة القرض واستمارة الباحث عن العمل (الاستشارية) وتحديث الاستشارية، إذ بلغ عدد المتقدمين للحصول على القروض لمدة ثلاثة ايام اكثر من (35000) طلب.

لذا قامت الوزارة بتمديد وقت التقديم عبر الموقع الالكتروني من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً وايضا خلال يومَي الجمعة والسبت وذلك لامتصاص الزخم الحاصل.

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