2020/10/23 | 11:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألتقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وعلى هامش زيارته الحالية الى بريطانيا، رؤساء عدد من الشركات البريطانية في مختلف المجالات والقطاعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لرؤساء شركات بريطانية: العراق يخطط لتعظيم فرص الاستثمار والتوسع بها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي لرؤساء شركات بريطانية: العراق يخطط لتعظيم فرص الاستثمار والتوسع بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).