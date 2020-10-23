تعرف على أفضل سعر صرف لدولار مقابل الدينار العراقي

2020/10/23 | 11:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية، إضافة الى قائمة بإسعار العملات الأجنبية والنفط والمعادن، في تعاملات اليوم الجمعة.



سعر صرف الدولار مقابل الدينار بمكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار 125,250 سعر شراء الدولار 124,250 العملات العالمية الأجنبية : اليورو : 100 يورو 117,90 دولار الأسترليني : 100 باوند […]

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