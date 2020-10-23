مركز حقوق يطالب الكاظمي الايفاء بالتزاماته تجاه الصحفيين

2020/10/23 | 11:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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اعرب مركز حقوق لدعم حرية التعبير عن رفضه “التضييق الذي تمارسه السلطات الحكومية والأحزاب السياسية على الصحفيين الذين ينشرون تقارير في مؤسسات يعملون بها تمثل تشخيصا للواقع أو نقداً لادائها أو يكشفون ملفات للرأي العام ذات منفعة عليا”.



وأشار المركز في بيان أصدره اليوم الى ما جرى مع الصحفية سؤدد الصالحي مراسلة موقع “ميدل […]

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