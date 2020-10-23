الكاظمي: أرقص مع الثعابين يومياً وأبحث عن مزمار للسيطرة عليها

2020/10/23 | 11:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حذر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، من إجباره على تحقيق توازن "مستحيل" بين الولايات المتحدة وإيران في العراق، قائلا: "أرقص يوميا مع الثعابين ولكني أبحث عن مزمار للسيطرة عليهم"، حسبما نقلت عنه صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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