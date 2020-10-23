"قاد هجمات للميليشيات".. واشنطن تعاقب السفير الإيراني في العراق

2020/10/23 | 11:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على سفير إيران في بغداد إيرج مسجدي، واتهمته بـ "زعزعة استقرار العراق" بصفته جنرالاً في الحرس الثوري الإيراني، كما فرضت عقوبات على اثنين من أعضاء المجلس المركزي لحزب الله اللبناني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنّ "مسجدي أشرف على برنامج لتدريب الميليشيات العراقية ودعمها، وقاد أو دعم جماعات مسؤولة عن هجمات قتلت وجرحت عناصر من القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق".

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وأضاف البيان، أن مسجدي استخدم منصبه كسفير "لإخفاء تحويلات مالية لصالح فيلق القدس".

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله، إن "النظام الإيراني يهدد أمن العراق وسيادته بتعيين مسؤولين من فيلق القدس في الحرس الثوري سفراء في المنطقة لإدارة سياسته الخارجية المزعزعة للاستقرار".

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن مسجدي كان "مستشارًا وثيقًا" للقائد السابق لفيلق القدس، قوة النخبة المسؤولة عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة بضربة جوية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري.

وتأتي العقوبات على السفير الإيراني في العراق في الوقت الذي شددت فيه واشنطن لهجتها ضد الهجمات الصاروخية التي استهدفت بصورة متزايدة في الأشهر الأخيرة سفارتها في بغداد ومصالح أخرى لها في العراق، والتي يتهم الأمريكيون فصائل عراقية موالية لإيران بالوقوف خلفها.

وفرضت وزارة الخزانة أيضًا، عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي حزب الله الشيعي اللبناني، هما عضوا المجلس المركزي للحزب الشيخان نبيل قاووق وحسن بغدادي.

وقالت الوزارة في بيانها إن فرض هذه العقوبات يتزامن "مع اقتراب الذكرى السابعة والثلاثين لهجوم حزب الله" على مشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983.

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