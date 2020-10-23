بالصور.. إنقاذ أربعة أشخاص من موت محتوم جنوبي بغداد

2020/10/23 | 11:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنقذت فرق الدفاع المدني، أربعة أشخاص من موت محتوم أثر حادث مروري جنوبي العاصمة بغداد صباح اليوم الجمعة.

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