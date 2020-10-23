وزير الزراعة يبحث في بريطانيا الاستثمار في قطاع الدواجن والثروة الحيوانية

2020/10/23 | 11:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ - بحث وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، مع نظيره البريطاني فيكتوريا برنت الاستثمار في قطاعي الدواجن والثروة الحيوانية.

وذكر بيان للوزارة تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة، أن "وزير الزراعة التقى وزيرة الزراعة البريطانية فيكتوريا برنت في مكتبها الخاص في مبنى الوزارة ، وبحث معها العلاقات الثنائية بين الطرفين".

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