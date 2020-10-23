العراق يرحل أكثر من 8000 اجنبي الى بلدانهم..اليكم التفاصيل

2020/10/23 | 11:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحل العراق، أكثر من 8000 اجنبي مقيم في

البلاد لمخالفتهم القانون.

وأعلنت وزارة الداخلية، أنه نفذت

مديرية الأحوال المدنية والجوازات

والإقامة حملة لتسفير عدد من المخالفين

الأجانب لمخالفتهم قانون الأجانب

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