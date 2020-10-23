على نفقتها:العتبة الحسينية تقوم باجراء 191 عملية جراحية للفقراء وجرحى الدفاع الكفائي باكثر من 2 مليار دينار

2020/10/23 | 11:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكفلت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة باجراء أكثر من (191) عملية

جراحية للفقراء وجرحى فتوى (الدفاع

الكفائي)، منها (15) حالة مرضية من عدة

محافظات عراقية تم الاستجابة لنداءاتهم

التي اطلقوها عبر م

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