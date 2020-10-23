العبادي يدعو إلى إصلاح شامل بجسد الدولة ويحذر من الاعتماد على الاقتراض

2020/10/23 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إلى إجراء إصلاحات كبرى في جسد الدولة وهيكل النظام السياسي لضمان خلق حكم فعّال قادر على النهوض بالدولة مجدداً.

وحذر العبادي في بيان من الاعتماد على قانون الاقتراض لحل مشاكل البلاد، قائلا إنه ليس الحل الأسلم بل هو سياسة ستقود إلى الانهيار المالي، مبينا إن الاستفادة من الاقتراض تكون عبر تحويله لاقتراض انتاجي وليس استهلاكي.

وأشار العبادي إلى أن أمام حكومة الكاظمي تحديات اقتصادية مصيرية تتمثل بضبط الانفاق ومحاصرة الهدر وتعظيم الموارد واتخاذ قرارات اقتصادية شجاعة، لأن العراق بوضعه الحالي مستجيب للضغوط وليس فاعلاً ويقع تحت تأثير الاستراتيجيات الكبرى الإقليمية والدولية.

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