2020/10/23 | 11:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- اعلنت الهيئة العامة للكمارك ، عن قيام كوادرها بالتعاون مع الجهات السانده باتلاف مواد مخالفة للمواصفات( تبغ معسل اراكيل.اكياس نايلون.سكائر) الكترونيه ) في كمرك سفوان الحدودي .

التدوينة هيئة الكمارك : اتلاف كميات من السكائر والمعسل في كمرك سفوان الحدودي ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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