مقتل اربعة إرهابيين بإنفجار عبوة على عجلتهم في صلاح الدين

2020/10/23 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل اربعة إرهابيين بانفجار عبوة على عجلتهم في صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " أربعة ارهابيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة على عجلة نوع (بيك اب) ،التي كان يستقلونها في منطقة (المگطع) بمحافظة صلاح الدين".

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