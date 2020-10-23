2020/10/23 | 11:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت حكومة دولة إستونيا، أمس الخميس، عقوبات على حزب الله ، بسبب أنشطته الإرهابية، معتبرةً أنّه "التهديد الكبير للأمن الدولي"، وهي خامس دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة حظر الحزب اللبناني بالكامل، بعد ألمانيا وليتوانيا هذا العام.

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