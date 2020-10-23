حربية: جميع مناطق جنوب غرب كركوك تحت السيطرة الأمنية

2020/10/23 | 11:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكد قائد مركز العمليات المتقدم في كركوك، الفريق الركن سعد حربية، الجمعة، أن جميع مناطق جنوب غرب كركوك تحت السيطرة الأمنية.وقال حربية، بحسب الوكالة الرسمية، إنه “ومنذ انطلاق عمليات المقر المتقدم في كركوك أصبحت جميع مناطق جنوب غرب كركوك تحت السيطرة الأمنية”، مشيراً إلى “تقدم القوات الأمنية إلى المناطق التي كانت تحتلها […]

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