نوفاك يتوقع انخفاض صادرات النفط الروسي بـ 16.4% هذا العام

2020/10/23 | 11:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن تبلغ صادرات النفط الروسي خلال العام الجاري 225 مليون طن، انخفاضا بنسبة 16.4% عن العام 2019، وذلك على خلفية قيود صفقة “أوبك+”.وأضاف نوفاك في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام لجنة لمجلس الدوما الروسي في موسكو، أنه من المتوقع أيضا أن يتراجع إنتاج روسيا النفطي هذا […]

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