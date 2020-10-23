إطلاق خارطة الطريق لنظام معلومات إدارة التعليم

2020/10/23 | 12:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 – كجزء من جهد مشترك لتحديث أنظمة بيانات التعليم وتحسين جودة التعلم في العراق، وقعت اليونسكو واليونيسف اليوم خارطة الطريق مع هيئة الإعلام والاتصالات لتوفير خدمة اتصال الإنترنت لأكثر من 3000 مدرسة في 10 محافظات.تدعم اليونسكو واليونيسف، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، حكومة العراق لتطوير وتطبيق نظام جديد عبر الإنترنت ...

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