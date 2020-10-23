برلمانيون: الدوائر المتعددة ستدفع الكتل السياسية لتشكيل ائتلافات جديدة

2020/10/23 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح برلمانيون تشكيل ائتلافات سياسية بين الكتل والأحزاب بهدف الحصول على عدد أكبر من الأصوات خلال الانتخابات المقررة في حزيران المقبل.

وأكد برلمانيون أن قانون الانتخابات الجديد وخاصة الدوائر المتعددة سيفرض على الأحزاب أن تأتلف مع كتل سياسية أخرى، سيما الكبيرة منها لضمان عدم الخسارة عبر توزيع الدوائر الانتخابية على مكوناتها بحسب كل دائرة، وذلك بهدف عدم ضياع المقاعد الى الكتل المنافسة، مشيرين إلى أن كتلا أخرى تحاول تمرير الدوائر الصغيرة لحصد أكبر عدد من الأصوات، نتيجة الإفلاس ومحاولة التشبث بقوانين من أجل تحقيق مصلحتها على حساب مصلحة الشعب.

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