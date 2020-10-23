إصابات خطيرة بين صفوف جنود بتفجير في ديالى

2020/10/23 | 12:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أصيب ثلاثة جنود، الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة في قضاء المقدادية في محافظة ديالى.



وقال مصدر أمني في حديث لـ"ناس"، (23 تشرين الأول 2020)، إن "قوة من الجيش كانت تقوم بمهمة بحث عن العبوات الناسفة في منطقى الحمندلية في قضاء المقدادية، تعرضت لانفجار إحدى العبوات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، أن "التفجير أدى إلى إصابة 3 جنود بجراح خطيرة".

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