أنحفاض اسعار النفظ في الاسواق العالمية مع ارتفاع الإصابات بكورونا

2020/10/23 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم شهدت أسعار النفط، انخفاضاً خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل مخاوف اقتصادية من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا.وهبط خام "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 42.22 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينيتش، بعد أن ارتفع 1.7 بالمئة أمس الخميس.بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.7 بالمئة إلى 40.36 دولار للبرميل، بعد أن ربح 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.والخامان القياسيان في طريقهما لتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

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