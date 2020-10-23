إصابة ضابط وجندي بانفجار عبوة ناسفة على دورية للجيش في ديالى

2020/10/23 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الجمعة (23 تشرين الأول 2020)، بإصابة ضابط وجندي بعد انفجار عبوة ناسفة على دورية للجيش في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية للجيش قرب قرية توكل في أطراف قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة)، أدت إلى إصابة ضابط برتبة ملازم أول وجندي".وتشهد بعض المناطق في محافظة ديالى وباقي المحافظات، خروقات أمنية، وانفجارات واعتداءات مختلفة، بعضها تستهدف القوات الأمنية، وأخرى تستهدف مواطنين مدنيين.

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