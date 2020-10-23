سفير ايران ببغداد يرد على اعلان ’’العقوبات الأمريكية’’ ضده: محور المقاومة سيواصل طريقه- عاجل

2020/10/23 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، الجمعة (23 تشرين الأول 2020)، على القرار الأمريكية بفرض إجراءات الحظر على مسجدي و5 مؤسسات إيرانية.

وقال مسجد في تصريح، نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "الحظر يبرهن على حقانية ورسوخ الهدف وكل ما أقوم به من أجل تحقيق أهداف الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني".

وأضاف، أن "النظام الارهابي الأمريكي المجرم أدرجني الى جانب 80 مليون ايراني في قائمة حظره المجرمة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الايراني والآلاف من الأطفال والمرضى الأمرّين نتيجة ومختلف أنواع الضغوط وتفشي كورونا وعدم الحصول على الغذاء والدواء"، حسب تعبيره.

وتابع مسجدي، أن "الحظر الأمريكي وثيقة فخر لحرس الثورة الاسلامية وفيلق القدس والأحرار والمجاهدين في سبيل الله"، مؤكدا أن "محور المقاومة سيواصل طريقه في مقارعة النظام الأمريكي الارهابي والكيان الصهيوني من خلال الدعم الذي تقدمه له الجمهورية الاسلامية، وانه سيحقق الانتصار الالهي" وفق تعبيره.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت أمس الخميس، اجراءات الحظر على القياديين في حزب الله نبيل قاووق وحسن البغدادي، ومسجدي و 5 مؤسسات إيرانية.

وقالت الخزانة الأمريكية ان "مسجدي ضابط رفيع المستوى في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكان مستشارا مقربا لقائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، واتهمت مسجدي بأنه يواصل محاولاته لزعزعة استقرار العراق، حسب تعبيرها.

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