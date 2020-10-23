جمال الضاري: على رئيس الحكومة إثبات وعوده المتعلقة بإعادة النازحين

2020/10/23 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال جمال الضاري مغرداً: رغم مرور 6 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية في جرف الصخر، الا ان المنطقة لا تزال مغلقة ويمنع عودة الأهالي إليها، كما يُمنع دخول القائد العام للقوات المسلحة لتلك الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها قوات لا تلتزم بتوجيهاته وقراراته، وحولت المدينة لثكنة عسكرية وسجون سرية.

وقال أيضا: على رئيس الحكومة اثبات وعوده المتعلقة بإعادة النازحين وانهاء ملف التهجير والعمل بجد للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين، وحصر السلاح بيد الدولة، وعدم اهمال هذه الملفات وترحيلها لما بعد #الانتخابات، لان الشعب لم ولن يثق بعملية انتخابية شبيهة بما سبقها من تجارب فاشلة

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