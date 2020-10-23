2020/10/23 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

يستعد فريق الطلبة لكرة القدم للدخول بمعسكر تدريبي داخلي في بغداد استعداداً لانطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم.

وذكر مشرف الفريق وميض خضر في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الفريق يستعد للدخول بمعسكر داخلي اعتباراً من اليوم الجمعة استعدادا لانطلاقة الدوري الكروي”.

واضاف خضر ان “فريقنا يواصل استعداداته بروحية ومعنويات عالية من اجل خوض أولى مبارياته امام نفط الجنوب يوم الاثنين المقبل على ملعب الشعب الدولي في الساعة السادسة مساءً”.

وأشار الى ان “الكادر التدريبي وضع منهاجاً متكاملاً ويعمل على تجهيز الفريق بدنياً وفنياً استعداداً لإفتتاح المشوار للموسم الكروي 2020-2021”.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانيق يواصل التحضير للممتاز بمعسكر داخلي في العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانيق يواصل التحضير للممتاز بمعسكر داخلي في العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).