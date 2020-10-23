ضربة قوية لنفط ميسان بسبب كورونا

2020/10/23 | 12:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعرض لاعب نفط ميسان مصطفى الأمين، للإصابة بفيروس كورونا قبل انطلاق الدوري الممتاز بـ 3 أيام.

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